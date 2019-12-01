Atropellan a normalista que pedía dinero en la Morelia-Pátzcuaro; es el segundo en menos de un mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 12:23:59

Tiripetío, Michoacán, a 21 de julio 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un “normalista”, que fue atropellado; el conductor fue asegurado.

Al respecto se informó que el “estudiante” participaba en el boteo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Tiripetío, cuando fue atropellado.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil quienes brindaron los primeros auxilios al joven y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

La unidad involucrada es una camioneta marca Fiat, de color blanco, la cual terminó con el parabrisas destrozado, además de daños en el cofre y la parrilla tras el fuerte impacto.

Elementos de Tránsito aseguraron al conductor y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

De manera extraoficial se informó que el normalista presenta lesiones de consideración, por lo que requerirá cirugía y un proceso de rehabilitación. La investigación del caso continúa.

Es de mencionar que este es el segundo caso similar que se presenta en ese lugar en menos de dos semanas.