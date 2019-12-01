Atacan con arma blanca a estudiante dentro de gimnasio de Universidad de Ixtlahuaca

Atacan con arma blanca a estudiante dentro de gimnasio de Universidad de Ixtlahuaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 09:20:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ixtlahuaca, Estado de México, a 12 de febrero 2026.- Una alumna de la Universidad de Ixtlahuaca fue atacada y herida con un armada blanca dentro del gimnasio de la institución académica.

Por lo anterior, los estudiantes que se encontraban en el lugar alertaron a la seguridad y los servicios de emergencia.

Un equipo de paramédicos llegó al sitio y le brindaron los primeros auxilios a la joven de 19 años, para después trasladarla a una clínica.

Según algunos testigos, el presunto atacante ingresó al gimnasio, en donde arremetió contra la estudiante, para después intentar huir; sin embargo, fue capturado en las inmediaciones del plantel.

Momentos después, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para acordonar el sitio y permitir las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Joven motociclista pierde la vida en hospital tras accidentarse en Zamora, Michoacán
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
FGR quiere evitar liberación de Javier Duarte; busca imputarlo por peculado
Incendio consume cinco viviendas en El Polvorín de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Vizsla Silver confirma que cinco mineros siguen desaparecidos en Sinaloa
Dolor en Culiacán: menor de 16 años es ultimado y su familia rompe el silencio
De privación ilegal a hallazgo fatal: identifican los cinco cuerpos encontrados en Navolato, Sinaloa
Riña entre estudiantes termina con adolescente apuñalado afuera de secundaria en la CDMX
Comentarios