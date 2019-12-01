Atacan con arma blanca a estudiante dentro de gimnasio de Universidad de Ixtlahuaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 09:20:08

Ixtlahuaca, Estado de México, a 12 de febrero 2026.- Una alumna de la Universidad de Ixtlahuaca fue atacada y herida con un armada blanca dentro del gimnasio de la institución académica.

Por lo anterior, los estudiantes que se encontraban en el lugar alertaron a la seguridad y los servicios de emergencia.

Un equipo de paramédicos llegó al sitio y le brindaron los primeros auxilios a la joven de 19 años, para después trasladarla a una clínica.

Según algunos testigos, el presunto atacante ingresó al gimnasio, en donde arremetió contra la estudiante, para después intentar huir; sin embargo, fue capturado en las inmediaciones del plantel.

Momentos después, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México para acordonar el sitio y permitir las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).