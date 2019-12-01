Entregan equipamiento tecnológico y operativo al C5 Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 08:59:11

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Con la finalidad de reforzar las capacidades de comunicación, análisis y atención de emergencias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control e Inteligencia (C5 Michoacán), realizó la entrega de equipamiento tecnológico y operativo a las 11 subdirecciones regionales del centro de mando.

Sobre el particular se informó que como parte de este fortalecimiento, se entregaron 268 radios digitales encriptados, lo que permitirá una comunicación segura, eficiente y en tiempo real entre los centros de mando y las corporaciones de seguridad pública, servicios médicos y protección civil en todo el estado.

Asimismo, se distribuyeron 50 equipos de cómputo y 13 estaciones de trabajo destinadas a áreas operativas estratégicas, con el propósito de optimizar las labores de monitoreo, análisis de información y atención inmediata de reportes ciudadanos.

En el ámbito tecnológico, también se otorgaron 250 licencias de software de gestión, herramientas que contribuyen a agilizar los procesos administrativos y operativos del personal, incrementando la eficiencia en el manejo de datos.

Adicionalmente, se entregaron chalecos para el uniforme del personal del C5 Michoacán, acción que refuerza la identidad institucional y mejora las condiciones de trabajo de quienes diariamente operan los sistemas de atención de emergencias.