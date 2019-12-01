Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:14:19

Uruapan, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por un auto-fantasma, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta noche de martes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, antes de llegar a la avenida Río Rhin, habían atropellado a un motociclista.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron conformar la muerte del motorista.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el conductor responsable del atropellamiento, se dio a la fuga.