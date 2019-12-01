Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida

Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:14:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por un auto-fantasma, un motociclista perdió la vida, hechos registrados en el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta noche de martes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, antes de llegar  a la avenida Río Rhin, habían atropellado a un motociclista.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes sólo pudieron conformar la muerte del motorista.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el conductor responsable del atropellamiento, se dio a la fuga.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 
Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos
Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida
Abandonan auto con un niño secuestrado en Senguio, Michoacán: lo raptaron horas antes de los brazos de su madre
Más información de la categoria
Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso
Celebra EEUU extradición de 26 líderes del crimen desde México: Lo anuncia como triunfo de Trump sobre cárteles mexicanos
El municipio de Querétaro se ha posicionado como la capital de la cultura y referente de manifestación artística; asegura Secretaria de Turismo
Recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos
Comentarios