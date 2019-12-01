Arrestan a asaltantes de picnic en Los Fuertes, Puebla; ambos son menores de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:02:19
Puebla, Puebla, 16 de enero del 2026.- Autoridades identificaron y arrestaron a dos adolescentes señalados por el asalto a dos mujeres mientras realizaban un picnic en la zona de Los Fuertes, en la ciudad de Puebla.

Los amantes de lo ajeno fueron identificados como Brandon Alexis, de 16 años de edad, con antecedentes por robo a transeúnte, y Daniel, de 17 años de edad, con antecedentes por robo a transporte público y a transeúnte.

De acuerdo con la información oficial, ambos ya habían sido detenidos en 2024 y 2025; sin embargo, al no existir señalamiento directo ni ratificación de denuncia por parte de las personas afectadas, quedaron en libertad.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía que los identifique o cuente con información adicional a denunciar ante la Fiscalía del Estado, a fin de que continúe el proceso legal correspondiente.

