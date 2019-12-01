Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más

Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 09:51:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Centro, Tabasco, 15 de enero del 2026.- Dos sujetos fueron detenidos en el estado de Tabasco por presuntos actos de canibalismo, en una investigación que involucra a cinco personas más que siguen prófugas de la justicia.

Dicho caso ocurrió a mediados del año 2025, momento en el que se difundió en redes sociales un video en el que varias personas comían los restos de sus víctimas.

Luego de siete meses de haberse registrado el hecho, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros dio a conocer la detención de dos personas.

El arresto de los presuntos caníbales tuvo lugar en el municipio de Centro y fue derivado de una orden de aprehensión por otros hechos criminales contra uno de los ahora detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Se incendia negocio en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
En Buenavista, Michoacán aseguran 3 vehículos con reporte de robo, uno cuenta con blindaje improvisado
Más información de la categoria
Violencia vuelve a pegar con fuerza en Sinaloa: ultimaron a 8 personas el miércoles
Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más
Irapuato: iban por su padre y balearon a niño de 7 años
Jefe de Escoltas de Carlos Manzo sabía que lo iban a matar un mes antes de su atentado: Juan Manzo
Comentarios