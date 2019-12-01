Arrestan a dos sujetos en Tabasco por presunto canibalismo; siguen prófugos cinco más

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 09:51:25

Centro, Tabasco, 15 de enero del 2026.- Dos sujetos fueron detenidos en el estado de Tabasco por presuntos actos de canibalismo, en una investigación que involucra a cinco personas más que siguen prófugas de la justicia.

Dicho caso ocurrió a mediados del año 2025, momento en el que se difundió en redes sociales un video en el que varias personas comían los restos de sus víctimas.

Luego de siete meses de haberse registrado el hecho, el fiscal de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros dio a conocer la detención de dos personas.

El arresto de los presuntos caníbales tuvo lugar en el municipio de Centro y fue derivado de una orden de aprehensión por otros hechos criminales contra uno de los ahora detenidos.