Se incendia negocio en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 10:14:03

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 16 de enero del 2026.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de un negocio de materiales para la construcción ubicado en el Libramiento Lázaro Cárdenas de esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que el negocio denominado Helvex, ubicado en la referida vialidad se estaba incendiando.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro que dejó pérdida total se determinó que no había víctimas que lamentar, las causas del mismo no fueron reveladas.