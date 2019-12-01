Irapuato: iban por su padre y balearon a niño de 7 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 08:50:19

Irapuato, Guanajuato, 15 de enero del 2026.- Un hecho de violencia marcó a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, una vez que un niño de apenas 7 años de edad fue herido por impactos de arma de fuego en un ataque que iba dirigido en contra de su padre.

Medios locales dieron a conocer que el menor fue víctima colateral de un ataque directo perpetrado por sujetos armados en las inmediaciones de la colonia 12 de diciembre, lo cual generó una intensa movilización de elementos de seguridad.

El hecho tuvo lugar durante la noche del miércoles, cuando hombres armados a bordo de una motocicleta arribaron a una vivienda situada en la calle Legaria, ahí, los agresores descendieron del vehículo de dos ruedas y abrieron fuego contra un hombre que se encontraba en el lugar.

El objetivo del ataque (padre del menor) logró reaccionar a tiempo y huyó de la ráfaga de balazos, sin embargo, el niño de 7 años no pudo ponerse a salvo y fue alcanzado por varios disparos.

Los sicarios huyeron con tumbo desconocido mientras que los familiares del menor lo trasladaron con sus propios recursos a un hospital cercano para su pronta atención médica.

Como casi siempre pasa en todos los casos, los agresores no lograron ser localizados, por lo que las autoridades ya trabajan en su identificación y localización para esclarecer lo sucedido; hasta el momento se desconoce el estado de salud del niño.