Aprehenden en Zitácuaro, Michoacán a cuarto presunto responsable del secuestro del secretario del Ayuntamiento de Ocampo y su padre

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de febrero de 2025.- Rogelio “N”, quien es señalado por las autoridades por su posible relación en el delito de secuestro agravado del secretario del Ayuntamiento de Ocampo y el padre de éste, ocurrido el 28 de septiembre de 2022, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, durante las primeras horas del día en cita, el funcionario Omar Daniel C., y su padre Juan Gabriel C., fueron privados de la libertad por un grupo de personas, cuando se encontraban en un domicilio de la localidad El Paso, municipio de Ocampo.

El funcionario y su padre fueron subidos -mediante la fuerza- a un vehículo compacto, en el cual se retiraron.

Horas después, las víctimas fueron localizadas sin vida a bordo de la unidad, en un predio ubicado en la localidad de Ziráhuato de Los Bernal; ambos presentaban heridas producidas por disparo de arma de fuego.



Tras el suceso, la Fiscalía Regional de Zitácuaro llevó a cabo las investigaciones pertinentes, logrando establecer la posible participación de Alfonso “N”, José Alejandro “N” y Martín “N” -ya sentenciados a 67 años de prisión- y Rogelio “N”, quien fue detenido este día con base a una orden de aprehensión.

Rogelio “N”, quedó a disposición del órgano jurisdiccional a efecto de que sea resuelta su situación jurídica