Aprehenden a presunto secuestrador de albañil en Zinapécuaro, Michoacán; la víctima logró escapar ante el riesgo inminente de muerte

Zinapécuaro, Michoacán, 12 de agosto del 2025.- Como resultado debido una acción operativa conjunta, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra Daniel “N” , presunto responsable en el secuestro de un albañil, ocurrido el pasado 20 de julio en este municipio.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el día en cita, la víctima de 26 años de edad, se encontraba en compañía de sus padres en su domicilio ubicado en Zinapécuaro, cuando alrededor de seis personas armadas ingresaron al inmueble y tras amagar a la familia, privaron de la libertad a la víctima.

Durante su cautiverio, que se prolongó hasta las primeras horas del 21 de julio, fue golpeado y trasladado a cuatro inmuebles distintos en la localidad de Estación Queréndaro, mientras se le hacían exigencias económicas a cambio de su liberación.

En la madrugada del 21 de julio, la víctima logró escapar en una zona cerril y denunciar los hechos.

Lo anterior, dio origen a actos de investigación que permitieron ubicar los inmuebles utilizados y obtener las correspondientes órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas. Como resultado, se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de Daniel “N” en el delito de secuestro, por lo que se solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por personal de la UECS de la FGE, SSPC, Guardia Nacional y SIE de la SSP, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Juez de Control para que se resuelva su situación legal.