Anuncia Harfuch captura del “Azote de los limoneros” en Michoacán: extorsionaba, reclutaba y entrenaba células expertas en explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 07:19:38

Ciudad de México, 9 de octubre de 2025.- Un fuerte operativo militar y policial terminó con la captura de Jhon Mario “N”, un presunto criminal que no solo extorsionaba a productores de limón en la región de Tierra Caliente, sino que además reclutaba pistoleros, entrenaba células armadas y fabricaba explosivos caseros para un grupo delictivo con presencia en Michoacán.

El sujeto fue detenido en la localidad de Pizándaro, municipio de Buenavista, durante un despliegue interinstitucional en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, FGR, SSPC y autoridades estatales.

De acuerdo con información de inteligencia, Jhon Mario “N” era considerado un operador clave en la estructura criminal que mantiene bajo amenaza a productores agrícolas de la región, especialmente del sector limonero, uno de los más golpeados por las extorsiones.

En el momento de su captura, al individuo se le aseguró un arma de fuego corta, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo utilizado presuntamente para sus operaciones criminales.

Fuentes federales revelaron que el detenido también fungía como instructor de nuevos integrantes del grupo, a quienes adiestraba en el manejo de armas y en la elaboración de artefactos explosivos artesanales, utilizados para amedrentar a los pobladores y reforzar el control territorial.

Tras su arresto, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, donde enfrentará cargos por extorsión, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades federales destacaron que esta detención representa un golpe contundente dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en liberar al campo mexicano del yugo criminal que ha sembrado miedo entre los productores de limón en Michoacán.