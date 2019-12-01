Alumno de secundaria modifica fotos de sus compañeras con IA y crea catálogo virtual de contenido para adultos en Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 22:56:44

Zacatecas, Zacatecas, a 11 de noviembre de 2025.- Alrededor de 400 alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, de la capital de Zacatecas, se vieron afectadas, al encontrar sus fotografías en un catálogo virtual, las cuales fueron modificadas mediante inteligencia artificial en material pornográfico.

Al enterarse de los hechos, los padres de familia, solicitan la renuncia del director y del titular de trabajo social, debido a que acusan que hicieron caso omiso ante la denuncia de las estudiantes.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, ya se encuentra abierta una carpeta de investigación, por el delito contra la intimidad sexual.

Asimismo, indicaron que según las denuncias presentadas, ya se tiene identificado a uno de sus compañeros, de 14 años de edad, como el presunto autor intelectual, quien además fue ayudado por otros dos compañeros para modificar y difundir el contenido a través de redes sociales.

Los datos de las denuncias, dicen que en el catálogo, las estudiantes aparecen completamente desnudas y en poses sexuales explicitas, además de que algunas de las fotografías, fueron animadas para creara pequeños videos de tipo pornográfico.

Las imágenes, fueron compartidas a través de la red social Instagram, y en un alojamiento en la web en un servidor de Google, además d que a cada material se le ponía el nombre de la joven y el grado al que pertenecen.

Uno de los jóvenes, ya fue entrevistado por miembros de la policía de investigación de la Fiscalía de Zacatecas, y le quitaron un celular, en el que traía el contenido que se señala en la denuncia.

Padres de las alumnas afectadas, dijeron que el agresor aprovechaba que las alumnas iban al baño, y cuando estas salían, les tomaba fotografías de sus rostros rápidamente y ayudado de la IA, creo cientos de fotografías, que primero difundió por grupos de WhatsApp y después a las otras redes sociales.

El adolescente podría enfrentar medidas de internamiento de hasta tres años, conforme al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que busca la reparación del daño y la reintegración social.