Accidente de moto en Huetamo, Michoacán, deja tres heridos, entre ellos un infante 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 11:12:30
Huetamo, Michoacán, a 7 de enero 2026.- Un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, fue el saldo que dejó el choque entre la moto en que viajaban las víctimas y un taxi.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el libramiento Batallón de Huetamo, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer, un hombre y un menor de edad que estaban heridos.

Sobre el accidente se refirió que las víctimas viajaban en una moto cuando fueron chocados por un taxi.

