Abandonan auto con un niño secuestrado en Senguio, Michoacán: lo raptaron horas antes de los brazos de su madre

Senguio, Mich., a 12 de agosto de 2025.– La rápida acción de corporaciones policiales permitió rescatar con vida a un niño de cinco años que había sido secuestrado la mañana de este martes, tras ser arrebatado de los brazos de su madre en plena vía pública.

De acuerdo con el reporte oficial, individuos aún no identificados interceptaron a la mujer cuando viajaba con su hijo en un vehículo, para posteriormente llevárselo por la fuerza a bordo de una camioneta negra. El hecho desató un operativo urgente coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Guardia Civil y policías municipales de Senguio, Maravatío y Tlalpujahua.

Tras horas de búsqueda por aire y tierra, las autoridades localizaron al menor en la localidad de La Trampa, dentro de un automóvil Honda rojo, que había sido abandonado por los responsables. El hallazgo se produjo en una zona rural, lo que permitió a los rescatistas asegurar al niño sin enfrentamientos.

Paramédicos locales le practicaron una valoración médica preliminar, confirmando que se encontraba estable, para luego ponerlo bajo resguardo de las autoridades competentes. Se prevé que en las próximas horas sea entregado a su familia.

La SSP informó que continúa el despliegue para dar con los responsables, mientras la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad.