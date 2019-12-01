A proceso presunta asesina de su pareja sentimental en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 10:36:13
Zamora, Michoacán, 8 de febrero del 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Ana Karen “N”, por su posible relación en el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, ilícito cometido en agravio de Raúl V., en el municipio de Zamora.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el 27 de enero del presente año, Raúl V., arribó a su domicilio ubicado en la calle Salamina, en el fraccionamiento Acanto II, donde vivía en unión libre con la imputada Ana Karen “N” y sus menores hijos. En el lugar, tras sostener una discusión, la investigada presuntamente accionó un arma de fuego en contra de la víctima, quien perdió la vida cuando recibía atención médica.

Derivado de estos hechos, Ana Karen “N” fue detenida por los elementos de la Guardia Nacional y puesta a disposición de la autoridad competente.

Tras el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial por control de la detención, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a la imputada, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noventa Grados
