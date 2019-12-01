Variante “Frankenstein” de COVID-19 ya circula en México; esto se sabe sobre sus riesgos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 17:39:41

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2026.- La circulación de una nueva variante de COVID-19 ha vuelto a poner atención sobre el comportamiento del coronavirus en México. Se trata de XFG, conocida popularmente como “Frankenstein” o “Stratus”, cuya presencia en el país ha sido identificada mediante registros internacionales de vigilancia epidemiológica.

Esta variante no representa, hasta ahora, un riesgo adicional elevado para la salud pública, de acuerdo con la evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la incorporó a su lista de variantes bajo monitoreo el 25 de junio de 2025.

XFG surgió a partir de una recombinación genética de dos sublinajes de ómicron, identificados como LF.7 y LP.8.1.2, un proceso que ocurre cuando dos variantes del virus intercambian material genético. Su primera muestra fue identificada en enero de 2025 y posteriormente se detectó en más de 38 países.

Aunque en redes sociales se han difundido versiones sobre posibles manifestaciones diferentes, los análisis disponibles señalan que sus síntomas y nivel de gravedad son similares a los de otras variantes del coronavirus. Entre las molestias que pueden presentarse destacan dolor de garganta, tos, congestión nasal, fiebre, cansancio y, en algunos casos, ronquera o pérdida temporal de la voz.

Una de sus principales características es su capacidad de transmisión, que podría ser mayor frente a otras variantes. Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias de que provoque más hospitalizaciones o fallecimientos.

En cuanto al panorama nacional, la Secretaría de Salud reportó 3 mil 19 casos confirmados de COVID-19 y 109 defunciones durante 2026, cifras correspondientes al balance general de la enfermedad y no exclusivamente a la variante XFG.

La Ciudad de México concentra el mayor número de contagios, seguida del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Nuevo León. En Michoacán se contabilizaron 81 casos confirmados y tres defunciones en el periodo reportado.

Por otra parte, la OMS señaló que las vacunas disponibles continúan ofreciendo protección contra las complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes asociadas al COVID-19.