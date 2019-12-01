Supervisa IMSS Michoacán obras de infraestructura en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 07:08:43

Morelia, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán realizó la entrega y supervisión de obras de infraestructura en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en compañía de autoridades municipales.

Las obras inspeccionadas en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12 incluyen el área de Hemodiálisis, las residencias médicas y el servicio de Terapia Intensiva, actualmente en ejecución.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, y el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano, supervisaron además la construcción del edificio de la subdelegación del Instituto.

Autoridades del IMSS y del municipio coincidieron en señalar la colaboración entre los distintos niveles de gobierno como un factor para el avance en la atención a la población derechohabiente.

También se entregaron las obras de remodelación en sanitarios y rampas de acceso en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 27 en La Mira, No. 31 en Guacamayas, y No. 78 en Las Palmas.

Posteriormente, Van-Dick Puga y Esquivel Bejarano recorrieron las instalaciones del Centro de Seguridad Social y la estancia para Adultos Mayores.

El titular del IMSS supervisó servicios en el HGZ/MF No. 12, incluyendo Urgencias, Hospitalización, quirófanos, Laboratorio y Rayos X, en compañía de la directora Verónica Georgina Ortega Mariscal.

También dialogó con pacientes, familiares y trabajadores, para identificar áreas de oportunidad en la atención. Al día siguiente, el titular del IMSS se reunió con el Cuerpo de Gobierno del hospital para entregar nombramientos.

Van-Dick Puga y el alcalde recorrieron un terreno propuesto por el Ayuntamiento para la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar. El objetivo es desincorporar la UMF actual del HGZ/MF No. 12, mediante esta nueva infraestructura.