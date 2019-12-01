Refuerza SESA acciones contra la influenza en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:29:16

Querétaro, Querétaro, 9 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que hasta el momento se han aplicado 600 mil 802 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un avance de 92.51 por ciento de la meta estatal programada (649 mil 406).

En el estado de Querétaro, al 6 de marzo se tiene registro de 105 casos positivos a influenza estacional. Se trata de dos en el municipio de Amealco de Bonfil, uno en Colón, ocho en Corregidora, uno en Ezequiel Montes, tres en Pedro Escobedo, 59 en Querétaro, 27 en San Juan del Río y cuatro en Tequisquiapan. Se han notificado tres defunciones, dos en el municipio de Querétaro y una en San Juan del Río. A nivel nacional al 2 de marzo se han reportado siete mil 136 casos positivos y se han notificado 220 defunciones.

Durante la temporada de frío se incrementa el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la influenza, por lo que se exhorta a los grupos de personas de entre seis a 59 meses de edad, de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, así como a los grupos de riesgo (personas con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y obesidad mórbida), a aplicarse la vacuna, con la finalidad de evitar complicaciones.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus del mismo nombre, que se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), dolor de cabeza, garganta, articulaciones y músculos, intenso malestar y abundante secreción nasal. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en una semana, en personas con enfermedades crónicas puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Para facilitar el acceso a la vacunación, en Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se aplica la vacuna en los 198 centros de salud de los 18 municipios, conforme al horario habitual de cada unidad.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias:

- Acudir a vacunarse si pertenece a los grupos de riesgo.

- Utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

- Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse de forma adecuada.

- Lavarse las manos con frecuencia.

- Ventilar habitaciones y desinfectar superficies de uso común (en casa, el trabajo, la escuela).

- Cubrir boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo interno del codo.

- Incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, así como la ingesta de líquidos.

- Evitar exponerse a lugares extremadamente fríos o con hielo.

- No automedicarse y acudir al médico ante fiebre o malestar general.

- Evitar el uso de hornillas, anafres o chimeneas en espacios cerrados.

Cabe destacar que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger la vida y el bienestar de la población. Acciones sencillas como vacunarse, abrigarse adecuadamente y mantener hábitos saludables contribuyen de manera significativa a reducir riesgos y cuidar la salud durante la temporada invernal.