Refuerza Querétaro acciones coordinadas para prevenir y contener el sarampión

Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro informa que, tras la confirmación del primer caso de sarampión en el país en febrero de 2025, se activaron de manera inmediata y estratégica los protocolos de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y vacunación en todo el territorio estatal. Estas acciones preventivas tienen como objetivo principal proteger la salud de las y los queretanos, contener riesgos de transmisión y reforzar la capacidad de respuesta del sistema estatal de salud ante la posible presencia de brotes.

Como parte del fortalecimiento operativo, en todas las unidades médicas se intensificó el monitoreo permanente de casos probables, la notificación inmediata y la verificación puntual de coberturas de vacunación, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Derivado de estas acciones, se confirma un caso en el municipio de Querétaro, correspondiente a una mujer de 41 años de edad, familiar de un caso previamente identificado en la misma demarcación. Con este registro, en lo que va de 2026 el acumulado estatal asciende a 19 casos confirmados.

La paciente presenta evolución clínica estable y permanece bajo seguimiento médico y epidemiológico estricto hasta su recuperación total, garantizando atención integral y oportuna. De manera paralela, brigadas sanitarias mantienen activos los cercos epidemiológicos mediante búsqueda intencionada de casos, identificación y seguimiento puntual de contactos, visitas domiciliarias, revisión sistemática de Cartillas Nacionales de Salud y aplicación de vacunas para iniciar o completar esquemas.

Asimismo, se fortalece de manera permanente las acciones de orientación y educación dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras, a fin de que identifiquen oportunamente los signos y síntomas del sarampión y conozcan las medidas preventivas correspondientes. A través de estas estrategias informativas, se promueve la detección temprana, la atención médica inmediata y el cumplimiento de los esquemas de vacunación, contribuyendo de manera directa a la protección de la salud de niñas, niños y de la población en general.

De igual manera, el personal de epidemiología refuerza de forma permanente la vigilancia interinstitucional mediante una coordinación estrecha con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado. Esta articulación estratégica se sustenta en el intercambio continuo de información epidemiológica, la notificación inmediata de casos probables y la homologación de criterios de atención y seguimiento.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación; por ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva. Las vacunas se encuentran disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro.

Se recuerda que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

· Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

· Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, a través de la tos o los estornudos, así como al respirar el mismo aire que una persona infectada. El virus puede permanecer activo en el aire o en superficies contaminadas hasta por dos horas, conservando su capacidad infecciosa; por ello, una sola persona infectada puede generar hasta 18 infecciones secundarias.

Cabe señalar que los síntomas incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal, tos y la presencia de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Posteriormente, aparece un exantema maculopapular que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Las lesiones suelen manifestarse alrededor del día 14 posterior a la exposición y duran de cuatro a siete días, seguidas de descamación.

Destacar que las y los profesionales de la salud de la SESA mantienen e intensifican de manera permanente la búsqueda activa de casos probables y el seguimiento de contactos; asimismo, cuando la situación lo amerita, implementan medidas de control como el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal. En este sentido, se reitera el llamado a la población a acudir a los servicios de salud para vacunarse y completar sus esquemas de vacunación, como medida más efectiva para prevenir el sarampión.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro reitera su firme compromiso con la protección de la salud de la población y hace un llamado a la corresponsabilidad social para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación, con el objetivo de evitar la propagación del sarampión en la entidad.