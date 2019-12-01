Reforzará Querétaro vigilancia en Sierra Gorda por gusano barrenador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:18:28

Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo 2026.- La titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón dio a conocer que se reforzaron medidas de vigilancia en las unidades médicas en los municipios de la Sierra Gorda, con la finalidad de detectar y atender posibles casos de gusano barrenador en humanos.

Explicó que, con la detección de un caso de gusano barrenador en becerro, en el municipio de Landa de Matamoros, se mantendrán alertas en la región para poder identificar cualquier posible afectación.

“Ahora, con la presencia de este caso, haremos énfasis en esa zona para reforzar que nuestras unidades médicas estén atentas y puedan identificar de forma oportuna la presencia de casos”, dijo.

Expresó que, desde la detección de esta plaga en el sur del país, las autoridades federales solicitaron a los estados mantener una vigilancia sanitaria para detectar posibles contagios en humanos, además se reforzarán las acciones de promoción de la salud entre la población que acude a las unidades médicas.

“Nosotros también haremos fomento a través de la gente que acude a nuestras unidades, pero el principal objetivo es poder identificar si hay afectación en humanos; hasta el momento no tenemos casos”.