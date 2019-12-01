Reconoce CECA a centros de la Asociación ACUSA como Espacios Libres de Humo de Tabaco y Emisiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 20:13:27

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, otorgó reconocimientos como “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones” a nueve Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, pertenecientes a la Asociación ACUSA, con el objetivo de fortalecer entornos saludables y seguros durante los procesos de rehabilitación.

Durante el evento, el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado y de la colaboración permanente entre las instituciones y los centros de rehabilitación. Asimismo, subrayó que las certificaciones y capacitaciones representan herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la atención, fortalecer las prácticas diarias de los establecimientos y ofrecer mejores condiciones a las personas que se encuentran en proceso de recuperación.

La diputada y presidenta de la Comisión de Salud, Verónica Alejandrina Galicia Castañón, enfatizó la importancia de impulsar acciones orientadas a la protección de la salud, reconociendo el esfuerzo de los centros por generar espacios más seguros y libres de humo, los cuales contribuyen de manera directa al bienestar y recuperación de las personas usuarias.

Los centros que recibieron el reconocimiento se ubican en el municipio de Querétaro y son los siguientes:

· Fundación Itzamná Centro de Rehabilitación de Adicciones A.C.

· Centro de Rehabilitación Renacer para Vivir A.C.

· Centro de Rehabilitación Femenil Yumbrel A.C.

· Reencuentro Sin Adicciones A.C.

· Amazonas Querétaro A.C.

· Centro de Rehabilitación Arcángel de Luz A.C.

· Caminando con Responsabilidad de la Mano A.C.

· Seguimos Unidos Querétaro A.C.

· Centro de Atención y Prevención en Adicciones Nueva Realidad A.C.