Zamora, Michoacán, a 24 de noviembre 2026.- En el marco de la Estrategia “12 acciones en 120 días IMSS”, el equipo médico y de enfermería del Hospital General de Zona (HGZ) No. 4, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zamora, realizó una jornada quirúrgica correspondiente a la Acción 10: Abatimiento del rezago quirúrgico, en la que se practicaron alrededor de seis hernioplastias a un número aproximado de pacientes.

La jornada se llevó a cabo con la participación de especialistas en cirugía general, anestesiología y personal de enfermería, quienes trabajaron de manera coordinada para brindar atención oportuna, segura y de calidad a las y los derechohabientes.

La hernioplastia es un procedimiento quirúrgico que se realiza para reparar una hernia, es decir, la salida de una parte del intestino o de otro tejido a través de un punto débil de la pared del abdomen. Durante la cirugía, el médico cirujano reubica el tejido a su lugar y refuerza la zona debilitada, generalmente con una malla protésica, con el fin de evitar que la hernia reaparezca.

Las hernias pueden presentarse como un abultamiento en el abdomen o la ingle, que puede causar dolor o molestias al toser, hacer esfuerzo o levantar objetos pesados. Si no se atienden a tiempo, pueden complicarse y requerir una cirugía de urgencia. Por ello, el IMSS recomienda acudir a la Unidad de Medicina Familiar ante cualquier síntoma para recibir valoración y, en su caso, ser referido a segundo nivel de atención.

El doctor José Miguel Ángel Van Dick Puga, titular del IMSS en Michoacán, destacó la importancia de este tipo de jornadas para acercar la atención quirúrgica a la población y avanzar en el abatimiento del rezago quirúrgico mediante cirugías adicionales en noches y fines de semana.

“Con la Estrategia ‘12 acciones en 120 días’ reafirmamos nuestro compromiso de reducir los tiempos de espera y atender con calidad y calidez a las y los michoacanos. Reconozco el trabajo del personal médico y de enfermería del Hospital General de Zona No. 4, en Zamora, cuya entrega hace posible que más pacientes recuperen su salud y su bienestar”, afirmó el titular del IMSS en Michoacán.

El IMSS en Michoacán continuará impulsando acciones en el marco de la Acción 10: Abatimiento del rezago quirúrgico para fortalecer la atención médica y quirúrgica en noches y fines de semana en beneficio de la población derechohabiente.