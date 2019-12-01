Presenta Martí Batres acciones del Plan de Trasplantes 2026 para incrementar procedimientos en el ISSSTE

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Plan de Trasplantes 2026, para aumentar el número de trasplantes, especialmente de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón, en beneficio de la derechohabiencia que lo necesite.

“Se creará un Centro Nacional coordinador del Programa de Trasplante; se va a promover la donación en general con comités de trasplante en cada hospital de segundo y tercer nivel; y se van a reorganizar los laboratorios de histocompatibilidad. Quiero decir que estamos enfatizando el trasplante de córnea, corazón, hígado, médula ósea y riñón”, subrayó.

Detalló que estas acciones se suman a las actividades realizadas en 11 hospitales del ISSSTE, donde se registraron 260 trasplantes al año, en promedio, entre 2022 y 2025; el aumento del trasplante de córnea en un 50 por ciento y en un 22 por ciento los trasplantes de donador no vivo; así como la realización al año de más de 100 trasplantes de riñón proveniente de donador vivo, en la mayoría de los casos, y la integración de los trasplantes hepáticos.

En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres destacó la rápida respuesta y coordinación institucional en el caso de éxito del derechohabiente Sergio Navarro Henze, de 66 años y grupo sanguíneo poco común, AB positivo, quien recibió un trasplante de hígado el pasado 25 de febrero, proveniente del Hospital Universitario de Monterrey, para lo cual se activó por primera vez en la Ciudad de México, el mecanismo de coordinación vial y seguridad llamado “Ola Verde”.

“Se hicieron 14 minutos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta la puerta del Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’. El paciente solo esperó una semana para el trasplante en virtud de que su tipo de sangre es poco común, sin embargo, a él le dio mucho gusto y a nosotros también, que hubiera sido una respuesta tan rápida en su caso, que procuramos que sea en los demás casos también”, remarcó.

Por otra parte, el director general del ISSSTE anunció la contratación de mil 205 médicas y médicos especialistas, de los 2 mil 113 residentes egresados recientemente de las especialidades, subespecialidades y altas especialidades que cursaron en hospitales del Instituto, para lo cual se pusieron a disposición 305 plazas vacantes y 900 plazas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Más de 50 especialidades se van a incorporar en los próximos días con los 916 especialistas que ya están aprobados. (...) La mayor parte de ellos está en estas áreas: Anestesiología, Cirugía General, Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Medicina de Urgencias, Traumatología y Ortopedia, así como Neumología, Geriatría e Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. (...) Hasta este momento llevamos 916 perfiles aprobados y eso nos va a ayudar mucho en el ISSSTE, que necesitamos nuevos especialistas”, concluyó.