Por brote de sarampión piden cancelar eventos masivos en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:47:50

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de diciembre 2025.- La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a las autoridades a cancelar los eventos masivos con motivo de la Navidad y el Fin de Año, derivado del brote de sarampión que afecta a la entidad.

A través de un comunicado, el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez Cruz, alertó de la circulación del virus y el incremento de casos en las últimas semanas.

La petición está dirigida a Fabiola Ricci Diestel, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, sin embargo, se indica que la enfermedad tiene especial presencia en los municipios de:

Mitontic

San Cristóbal de las Casas

Chamula

Chenalhó

San Juan Cancuc

Zinacantán

Larraizar

San Fernando

Tuxtla Gutiérrez

Ocozocoautla

Chiapa de Corzo

Suchiapa

Simojovel

Berriozábal

Comitán

Por lo anterior, el funcionario indicó que se insta a la restricción y/o cancelación de eventos masivos a lo largo de la temporada invernal, que comprende del 21 de diciembre al 20 de marzo de 2026.

Se pide evitar la realización de posadas, ferias, desfiles alegóricos y partidos deportivos, entre otros eventos de alta concurrencia.