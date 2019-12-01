Por brote de sarampión piden cancelar eventos masivos en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de diciembre 2025.- La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a las autoridades a cancelar los eventos masivos con motivo de la Navidad y el Fin de Año, derivado del brote de sarampión que afecta a la entidad.
A través de un comunicado, el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez Cruz, alertó de la circulación del virus y el incremento de casos en las últimas semanas.
La petición está dirigida a Fabiola Ricci Diestel, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, sin embargo, se indica que la enfermedad tiene especial presencia en los municipios de:
Mitontic
San Cristóbal de las Casas
Chamula
Chenalhó
San Juan Cancuc
Zinacantán
Larraizar
San Fernando
Tuxtla Gutiérrez
Ocozocoautla
Chiapa de Corzo
Suchiapa
Simojovel
Berriozábal
Comitán
Por lo anterior, el funcionario indicó que se insta a la restricción y/o cancelación de eventos masivos a lo largo de la temporada invernal, que comprende del 21 de diciembre al 20 de marzo de 2026.
Se pide evitar la realización de posadas, ferias, desfiles alegóricos y partidos deportivos, entre otros eventos de alta concurrencia.