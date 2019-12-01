Por brote de sarampión piden cancelar eventos masivos en Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 13:47:50
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 22 de diciembre 2025.- La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas exhortó a las autoridades a cancelar los eventos masivos con motivo de la Navidad y el Fin de Año, derivado del brote de sarampión que afecta a la entidad.

A través de un comunicado, el titular de la dependencia estatal, Omar Gómez Cruz, alertó de la circulación del virus y el incremento de casos en las últimas semanas.

La petición está dirigida a Fabiola Ricci Diestel, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, sin embargo, se indica que la enfermedad tiene especial presencia en los municipios de:

  • Mitontic

  • San Cristóbal de las Casas

  • Chamula

  • Chenalhó

  • San Juan Cancuc

  • Zinacantán

  • Larraizar

  • San Fernando

  • Tuxtla Gutiérrez

  • Ocozocoautla

  • Chiapa de Corzo

  • Suchiapa

  • Simojovel

  • Berriozábal

  • Comitán

Por lo anterior, el funcionario indicó que se insta a la restricción y/o cancelación de eventos masivos a lo largo de la temporada invernal, que comprende del 21 de diciembre al 20 de marzo de 2026.

Se pide evitar la realización de posadas, ferias, desfiles alegóricos y partidos deportivos, entre otros eventos de alta concurrencia.

