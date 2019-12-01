Inicia la jornada de vacunación masiva contra el sarampión en Uruapan 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 15:11:05

Uruapan, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Inicia despliegue intensivo de vacunación en diversos puntos de la ciudad, ante el panorama epidemiológico que registra casos de sarampión a nivel nacional y estatal, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) inició este lunes la jornada permanente y exhortó acudir a inmunizarse.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, confirmó que la estrategia busca cerrar brechas de inmunidad tanto en menores como en adultos jóvenes que no cuenten con su esquema completo.

El programa de vacunación se centra en la aplicación de la dosis triple viral (SRP), destinada originalmente a infantes de un año y el refuerzo a los 18 meses.

No obstante, el funcionario precisó que los módulos están facultados para actualizar esquemas rezagados en niños de hasta 6 y 10 años de edad.

Para ello, es indispensable que los padres de familia presenten la cartilla nacional de salud, documento que permitirá al personal médico identificar cualquier otro biológico faltante y completar la protección de los menores de forma integral.

Más allá de la atención pediátrica, la Jurisdicción Sanitaria 05 extendió la convocatoria a la población de entre 13 y 49 años. Esta fase de la campaña se dirige específicamente a quienes no tengan antecedentes de vacunación o no hayan padecido la enfermedad anteriormente.

Se ha puesto especial énfasis en los grupos laborales de alto contacto social, como trabajadores de tiendas, establecimientos comerciales, personal docente y del sector salud, considerados sectores prioritarios por su nivel de exposición.

Las autoridades sanitarias establecieron restricciones claras: la vacuna no debe ser aplicada en mujeres embarazadas, ni en personas mayores de 49 años que ya cuenten con historial de la enfermedad o registro previo de vacunación.

Esta medida busca optimizar los recursos biológicos y garantizar la seguridad de los pacientes según los protocolos clínicos vigentes.

Los puntos de atención comenzaron a operar desde las 9:00 horas en el Portal Carrillo, el DIF Municipal, la Jurisdicción Sanitaria, el Centro de Salud y el Hospital General (ahora IMSS Bienestar Especialidades). Para ampliar la cobertura, se anunció que a partir de mañana martes se habilitarán módulos adicionales en la Unidad Deportiva y en el Parque La Pinera. Módulos en los que se operará hasta las 2:00 de la tarde.

Finalmente, el doctor López Aguilera hizo un llamado enérgico a evitar la automedicación.

Explicó que, al ser una enfermedad viral sin un tratamiento específico, es vital acudir a una unidad médica ante la aparición de fiebre acompañada de sarpullido o síntomas similares al resfriado común.

Un diagnóstico diferencial oportuno es clave para contener posibles cadenas de contagio en la región.