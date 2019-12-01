Informa Martí Batres más de 21 mil atenciones médicas del ISSSTE en territorio a personas afectadas por las lluvias

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “La mañanera del pueblo”, que el organismo continúa con el apoyo a la población afectada por las inundaciones en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, donde se han brindado 21 mil 412 atenciones médicas en territorio, del 11 al 19 de octubre.

“Seguimos nosotros trabajando en estos territorios en esta parte, ya en la siguiente fase, sobre todo Querétaro y San Luis Potosí están saliendo ya de lo más delicado, y estamos concentrando mayor apoyo sobre todo en Hidalgo, en Veracruz. Y vamos a seguir trabajando con estas tareas, sobre todo la que nos insistió más la Presidenta, que son las brigadas médicas en territorio para la vacunación y medicación”, expresó.

Martí Batres detalló que estas acciones se han realizado gracias al despliegue de 230 brigadas en las que participan mil 379 brigadistas provenientes del Hospital Regional (HR) de León, Guanajuato; del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Bicentenario de la Independencia”, en Tultitlán, Estado de México; del HRAE “Centenario de la Revolución Mexicana”, del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, del HR “Gral. Ignacio Zaragoza”, del HR “1° de Octubre” y representaciones estatales del organismo.

“Quiero hacer un reconocimiento porque ha habido compañeros de la Ciudad de México, del Estado de México, de la Subdelegación de Querétaro, de la Subdelegación de Guerrero, de la Subdelegación de Tlaxcala, de Aguascalientes, compañeros del FOVISSSTE, compañeros de SuperISSSTE. Y de los compañeros que no son de esos estados, son 445 que se trasladaron de sus entidades federativas para ayudar en las tareas”, remarcó.

Martí Batres compartió que, como parte de las jornadas de apoyo, se han aplicado más de 20 mil vacunas, se han entregado 31 mil medicamentos y se atendió en unidades del ISSSTE a 194 personas derechohabientes y no derechohabientes, de los cuales únicamente permanecía hospitalizada una paciente en el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio”, de Pachuca, Hidalgo, la cual fue dada de alta hoy por la tarde.

“Es una persona de Huehuetla, Hidalgo; llegó el agua y se llevó su equipo de oxígeno (...). Tiene un problema pulmonar crónico y tiene diabetes, entonces la seguimos atendiendo en Pachuca”, compartió.

Finalmente, el director general del ISSSTE subrayó que se brinda atención a las sedes médicas del organismo que resultaron afectadas, como la de Álamo, Veracruz, que recibirá el apoyo del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para su rehabilitación.