Inaugura SESA Jornada de Capacitación en Nefrología en el Hospital General de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 08:48:18

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- La secretaria de Salud del estado (SESA), María Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia de inauguración de la Cuarta Jornada de Nefrología, realizada en el auditorio del Hospital General de Querétaro.

Este encuentro tiene como propósito fortalecer la calidad de la atención que se ofrece a las y los pacientes con enfermedades renales en los primeros dos niveles de atención médica.

En su mensaje, la funcionaria reconoció con orgullo los 15 años de labor ininterrumpida del Servicio de Hemodiálisis de Querétaro, un espacio donde la ciencia, la técnica y la vocación humana se conjugan para brindar bienestar a la población queretana.

El evento académico se desarrollará durante dos días con la participación de 200 personas y estará a cargo del jefe de la Unidad de Hemodiálisis, Ernesto Sabath Silva.