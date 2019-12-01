Inaugura Secretaría de Salud Foro Estatal de Investigación en Salud en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 17 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, presidió la ceremonia de inauguración del Décimo Foro Estatal de Investigación en Salud 2025, organizado por el Comité Interinstitucional de Investigación en Salud.

En su mensaje, la secretaria de Salud subrayó que este Foro constituye una oportunidad para compartir los proyectos de investigación que desarrollan las distintas instituciones de los sectores Salud y Educación. Destacó que estas iniciativas fortalecen las líneas de investigación y aportan a la construcción de un futuro más saludable para las y los queretanos, ya que los estudios que hoy se presentan servirán en el futuro para mejorar los tratamientos que reciben los pacientes.

Desde su primera edición, realizada en 2015, el Foro ha tenido un crecimiento notable y se ha consolidado como un referente en la región. Durante esta década ha reunido a cientos de investigadores, profesionales de la salud, estudiantes y jueces especializados. En la edición 2025 se cuenta con más de mil 400 participantes inscritos y el registro de 239 trabajos de investigación.

A lo largo del encuentro se desarrollarán siete conferencias magistrales, paneles de expertos, mesas redondas, talleres especializados y la exposición oral y en cartel de 222 trabajos evaluados por un comité académico multidisciplinario. La revisión se efectuó a través de una plataforma digital que asegura transparencia, imparcialidad y rigor académico.

Las nueve mesas temáticas que conforman este Foro tratan asuntos prioritarios para el sistema de salud, entre ellos las enfermedades transmisibles, los padecimientos crónicos, la salud mental, la bioética, la administración, la nutrición, la enfermería y otras áreas relacionadas. Esta variedad de temas refleja el enfoque multidisciplinario y el trabajo conjunto que caracterizan a la investigación en salud en el estado.

A la inauguración acudió el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la directora de Servicios de Salud, Mariza Patiño Aboytes; el subdirector de Enseñanza, Eduardo Morales Andrade, entre otras personalidades.