Fortalece SESA medidas de vigilancia epidemiológica para prevenir el sarampión en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 11 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, tras la confirmación del primer caso de sarampión en el país en febrero de 2025, se activaron de manera inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y fortalecimiento de la vacunación en todo el territorio estatal, con el objetivo de proteger la salud de la población, reducir el riesgo de transmisión y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles brotes.

Como parte del reforzamiento de las estrategias operativas, en las unidades médicas se intensificó el monitoreo permanente de casos probables, la notificación inmediata, la investigación epidemiológica y la verificación de coberturas de vacunación, con especial énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad.

Derivado de esta vigilancia activa, se confirmaron dos casos de sarampión en el municipio de Querétaro, correspondientes a dos hombres de 37 y 51 años de edad. Uno de ellos tuvo contacto con un caso previamente confirmado de sarampión, mientras que el segundo permanece en investigación epidemiológica para determinar el probable mecanismo de contagio. Con estos registros, en lo que va de 2026 el acumulado estatal asciende a 27 casos confirmados.

Los pacientes presentan evolución clínica estable y permanecen bajo seguimiento médico y epidemiológico hasta su recuperación total, garantizando atención integral y oportuna conforme a los protocolos establecidos. De manera paralela, brigadas sanitarias mantienen activos los cercos epidemiológicos en las zonas identificadas, mediante la búsqueda intencionada de casos, la identificación y seguimiento de contactos, visitas domiciliarias, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y la aplicación de vacunas para iniciar o completar los esquemas de vacunación de la población.

Asimismo, se fortalecen de manera permanente las acciones de orientación y educación dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras, con el propósito de que identifiquen oportunamente los signos y síntomas del sarampión y conozcan las medidas preventivas correspondientes. A través de estas estrategias informativas se promueve la detección temprana, la búsqueda inmediata de atención médica y el cumplimiento de los esquemas de vacunación, contribuyendo de manera directa a la protección de la salud de niñas, niños y de la población en general.

De igual manera, el personal de epidemiología refuerza de forma permanente la vigilancia interinstitucional mediante una coordinación estrecha con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado. Esta articulación estratégica se sustenta en el intercambio continuo de información epidemiológica, la notificación inmediata de casos probables y la homologación de criterios de atención y seguimiento.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación; por ello, la Secretaría de Salud hace un llamado a las mamás y papás a revisar esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva. Las vacunas se encuentran disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro.

Se recuerda que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a:

· Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

· Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, a través de la tos o los estornudos, así como al respirar el mismo aire que una persona infectada. El virus puede permanecer activo en el aire o en superficies contaminadas hasta por dos horas, conservando su capacidad infecciosa; por ello, una sola persona infectada puede generar hasta 18 infecciones secundarias.

Cabe señalar que los síntomas incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal, tos y la presencia de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Posteriormente, aparece un exantema maculopapular que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Las lesiones suelen manifestarse alrededor del día 14 posterior a la exposición y duran de cuatro a siete días, seguidas de descamación.

Destacar que las y los profesionales de la salud de la SESA mantienen e intensifican de manera permanente la búsqueda activa de casos probables y el seguimiento de contactos; asimismo, cuando la situación lo amerita, implementan medidas de control como el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal. En este sentido, se reitera el llamado a la población a acudir a los servicios de salud para vacunarse y completar sus esquemas de vacunación, como medida más efectiva para prevenir el sarampión.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro reitera su firme compromiso con la protección de la salud de la población y hace un llamado a la corresponsabilidad social para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación, con el objetivo de evitar la propagación del sarampión en la entidad.