Fiscalía de Oaxaca investiga intoxicación de tres menores en secundaria por ingerir gomitas con presunta sustancia ilícita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 18:48:25

Oaxaca, Oaxaca, 10 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una carpeta de investigación tras los hechos denunciados públicamente en plataformas digitales ocurridos en la Escuela Secundaria Técnica 139, ubicada en la zona de El Rosario, donde tres menores de edad presuntamente resultaron intoxicados luego de consumir gomitas que aparentemente contenían alguna sustancia.

Luego de tener conocimiento del caso, se activaron los protocolos de investigación con la intervención de personal de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, con el objetivo de brindar una atención especializada e integral con perspectiva de infancia y adolescencia, además de realizar las primeras diligencias periciales que permitan identificar la sustancia ingerida por los estudiantes.

Como parte de las indagatorias, la FGEO estableció las primeras líneas de investigación para construir una teoría del caso que permita determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con quien o quienes resulten responsables.

Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca reiteró priorizar las investigaciones de hechos que puedan ser constitutivos de delitos, especialmente cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.