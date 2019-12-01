Encabeza SESA entrega de reconocimientos al Mérito Médico en San Juan del Río, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, presidió la entrega de reconocimientos al Mérito Médico, evento organizado por la presidencia municipal de San Juan del Río, en el que fueron distinguidas ocho médicas y siete médicos por su destacada labor, en el marco del Día del Profesional de la Medicina, que se conmemora el 23 de octubre.

En su mensaje, Pérez Rendón enfatizó que este día celebra una vocación profundamente humana: la de cuidar la vida. Destacó el compromiso, la entrega y la pasión con la que las y los profesionales de la medicina ejercen su labor cotidiana, contribuyendo al bienestar de la población y al fortalecimiento de un sistema de salud más cercano, empático y solidario.

Asimismo, destacó que el reconocimiento otorgado por el municipio tiene un valor especial, porque nace del aprecio de la comunidad y de sus propios entornos laborales, lo que refleja el impacto positivo que cada médico y médica deja con su dedicación, profesionalismo y calidad humana.

En su intervención, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, expresó su agradecimiento a las y los doctores que, con empatía, disciplina y entrega, atienden día a día a la población de las 83 comunidades del municipio, demostrando su compromiso con la salud y el bienestar de las familias sanjuanenses.

Se contó con la participación del secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 32, Edgar Germán López Gómez; la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Martha Eloísa Sánchez Vázquez; el vicepresidente del Clúster Queretano Médico y de la Salud, A. C., Obed Suárez Córdova; el presidente del Colegio Médico de San Juan del Río, A. C., Santiago Ramos Ramírez; la coordinadora Técnica de Salud Integral en el Gobierno Municipal de San Juan del Río, Luz Virginia Cortés Osornio, entre otras personalidades.