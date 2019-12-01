En marcha primera etapa del Hospital de Arantepacua, con 16 consultorios de especialidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 12:47:18

Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Salud (SSM), Elías Ibarra Torres, informó que ya se encuentra en servicio la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua, con 16 consultorios de oftalmología, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, pediatría, medicina familiar, medicina preventiva y otorrinolaringología.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que la segunda fase del hospital iniciará operaciones en octubre de 2026, fortaleciendo así la infraestructura médica de la región, esto dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para garantizar la atención, se integró una plantilla de 95 trabajadores de la salud, que incluye médicos generales y especialistas, personal de enfermería, psicólogos, químicos, dentistas y nutricionistas, así como técnicos radiólogos y personal de servicios generales.

Con una inversión de 273 millones de pesos en infraestructura y 99.8 millones de pesos en equipamiento, el hospital dispone de espacios dignos y mobiliario avanzado, que incluye camas hospitalarias, equipo de diagnóstico, cuna de calor radiante, incubadoras, unidades dentales y carros rojos para urgencias.

La segunda etapa del hospital ampliará la capacidad de atención, permitiendo que la población acceda a servicios especializados sin salir de la región, ya que contará con quirófano, sala de expulsión y urgencias, hospitalización e imagenología, albergue para familiares, residencias médicas y área de gobierno.

Esta obra es un compromiso directo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, diseñado para atender las demandas históricas de la comunidad de Arantepacua. Con este hospital, se busca no solo brindar salud, sino garantizar servicios básicos de calidad en las comunidades con mayor rezago histórico.