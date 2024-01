Donar sangre, salva vidas; conoce los requisitos para hacerlo de forma altruista

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2024.- Si tienes entre 18 y 65 años y buen estado de salud puedes convertirte en donador altruista de sangre y salvar por lo menos tres vidas, ya que de cada extracción se obtienen plaquetas, plasma y glóbulos rojos, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Se puede donar sangre cada dos meses, glóbulos rojos cada seis meses y plaquetas cada dos semanas, con un máximo de cuatro veces al año para los hombres y tres veces para las mujeres, precisó la dependencia estatal, quien invita a las y los michoacanos a convertirse en donadores voluntarios. Tan solo el año pasado se captaron 26 mil 549.

Para hacerlo, debes acudir al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) ubicado en avenida Las Américas sin número, en la colonia Las Américas, en Morelia, y presentar sin registro de consumo de bebidas alcohólicas o medicamentos en las últimas 48 horas.



Es requisito pesar más de 50 kilogramos, y en el caso de las mujeres, no estar embarazadas o en periodo de lactancia, y en general, no tener historial de hepatitis de los tipos B y C, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o sífilis.



Quienes cumplan con las condiciones deben agendar una cita con al menos 48 horas de anticipación en la línea telefónica 443 324 3919, extensión 118, de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas y los fines de semana de 08:00 a 18:00 horas.



El día del procedimiento el usuario tiene que presentarse en ayuno de por lo menos cuatro horas y ser valorado por un médico general para determinar si es apto, con la toma de signos vitales y análisis de sangre para corroborarlo, para proceder con la donación que no dura más de 15 minutos.