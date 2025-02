Destaca Martí Batres recuperación de espacios arrendados por Fundación ISSSTE como parte del combate a la corrupción dentro el organismo

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, como parte de las acciones de combate a la corrupción incluidas en el Plan de 25 Puntos para la Transformación del organismo, se lleva a cabo un proceso de recuperación de espacios y de deslinde de funciones con la llamada Fundación ISSSTE, constituida como asociación civil en 2016.

“El caso de la Fundación ISSSTE es uno de esos ejemplos representativos del proceso de privatización y saqueo de instituciones públicas que ocurrió durante el periodo neoliberal, cuando los propios funcionarios públicos crearon instituciones privadas de intermediación para desviar recursos públicos que podían haberse invertido directamente desde las instituciones públicas”, expuso.

Detalló que esta fundación recibió entre 2017 y 2018 un total de 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE, a título gratuito, que usufructuó para cafeterías y máquinas expendedoras de café.

“Se le dieron más de mil 200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello”, detalló.

El director general comentó que el proceso de recuperación de espacios y de deslinde con la Fundación ISSSTE comenzó desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, con la presentación de una demanda civil que derivó en la recuperación de espacios no arrendados a finales de 2023; la obtención de fallos de jueces a favor del organismo como orden de devolución de espacios otorgados en comodato y condena al pago de daños y perjuicios; así como la presentación de una denuncia penal por ocupación indebida de oficinas en el complejo de San Fernando.

“En la presente administración, ya con nosotros, el 13 de noviembre de 2024, como director general, solicitamos a esta fundación dejar de utilizar el nombre del ISSSTE y desocupar los inmuebles. El mismo 13 de noviembre solicitamos a la Secretaría de Economía revocar el nombre Fundación ISSSTE. El 6 de enero de 2025 solicitamos la entrega de las oficinas en el complejo de San Fernando, que está pendiente, por cierto, por una suspensión de un juez federal”, dijo.

Señaló que, como parte de la resolución de un juez para la recuperación de los espacios no reintegrados al ISSSTE, la notificación de terminación anticipada del convenio establecido en 2018 y la denuncia interpuesta ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por posibles faltas administrativas, en fechas recientes la asociación privada entregó seis espacios más que eran arrendados a empresas como cafeterías y servicios de este tipo, ubicados en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”, la Clínica de Medicina Familiar de Villa Álvaro Obregón, el Hospital Regional “1º de Octubre”, el Hospital “Centenario de la Revolución Mexicana”, el Hospital “Fernando Quiroz Gutiérrez” y el Hospital General de Tacuba.

“Se han venido recuperando apenas, recientemente en días pasados, que son los que nos entregaron. En las cafeterías estaba colocada una lona que decía esto, que 'los recursos se utilizaban para equipar con sillas, camas de hospitales del ISSSTE', era una forma de justificar la presencia de estas cafeterías. Sin embargo, como ya comenté, esos recursos de las cafeterías nunca llegaron al ISSSTE”, aseguró.

Martí Batres agregó que existen procesos pendientes de culminar, como la recuperación del resto de espacios arrendados en instalaciones del Instituto; la entrega de las oficinas que se encuentran en San Fernando, que obtuvo la fundación sin mediar contrato, convenio, acuerdo o trámite alguno; y la cancelación del permiso para la utilización del nombre del ISSSTE.

Además, agregó que en 2017 el ISSSTE entregó 5 millones de pesos a dicha fundación. No obstante, no existe constancia de las compras efectuadas con dichos recursos, ni registro de las y los beneficiarios de las supuestas donaciones.

“La justificación fue destinar ese recurso a la adquisición de sillas de acompañamiento en hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros, auxiliares auditivos, en fin, todo aquello que el ISSSTE podía hacer directamente sin necesidad de ninguna fundación. (…) En los archivos de las direcciones Administrativa y Jurídica del ISSSTE no existe constancia alguna de compras efectuadas con dichos recursos, o sea, que el ISSSTE no tuvo ninguna información sobre esos 5 millones de pesos, ni en qué se emplearon, ni el destino que tuvieron”, advirtió.

En ese sentido, añadió que, dentro de las actividades que tiene esta fundación, destaca la de ser donataria autorizada, es decir, que puede pedir y obtener donaciones, deducirlas de impuestos para quienes las hacen, ayudar para que deduzcan impuestos a quienes hacen esas donaciones, utilizando el nombre del ISSSTE, por lo que finalmente el director general hizo un llamado para que las personas que deseen realizar alguna donación al Instituto, la hagan de manera directa.

"Esa Fundación ISSSTE no es del ISSSTE, aquí le quiero decir a la gente para que no sea engañada y si alguien quiere hacer una donación al ISSSTE, la puede hacer directamente, no se necesita ninguna intermediación", concluyó.