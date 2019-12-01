Arranca la campaña de vacunación invernal 2025-2026 en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- Autoridades de la Secretaría de Salud dieron inicio oficial a la campaña contra la influenza estacional en la Jurisdicción Sanitaria No. 5, con un llamado a madres, padres de familia y tutores a vacunar a sus hijas e hijos, además de exhortar a las y los adultos a aplicarse la vacuna para prevenir enfermedades respiratorias agudas que podrían derivar en hospitalización.

El arranque se llevó a cabo en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de Asbaje, ubicado en la colonia La Magdalena, donde el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5, doctor Guillermo López Aguilera, informó que durante esta temporada se estarán aplicando tres biológicos: influenza, neumococo y contra COVID-19, en un periodo que comprende del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026.

Durante el evento, el doctor Julio César Espinosa Rochín, director del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan, explicó la importancia de la vacunación como principal medida de prevención frente a los virus respiratorios que se intensifican durante los meses fríos. En tanto, la directora del plantel, maestra Consuelo Hernández Ortega, dio la bienvenida a las autoridades y asistentes, destacando la colaboración entre el sector salud y las instituciones educativas.

También asistieron el director del Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, el médico Hugo Estrada García, así como personal médico y de enfermería de la jurisdicción sanitaria.

Entre las presentes estuvieron las licenciadas en enfermería: Sarahí González Calderón, jefa de enfermeras de la Jurisdicción Sanitaria No. 5 de Uruapan; Rosa María Virueta Daza, jefa de enfermeras del Centro de Salud Urbano de Uruapan; y María Mioxoti Calvillo Villanueva, encargada del programa de vacunación del mismo centro.