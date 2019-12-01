Aplica ISSSTE dosis contra el sarampión en jornada de vacunación en Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 18:48:45

Ciudad de México, a 09 de febrero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, instaló este domingo tres módulos de vacunación contra el sarampión en la Ciudad de México.

Los módulos, colocados en el Bosque de Chapultepec, frente a la Puerta de los Leones, así como en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, brindaron atención hasta las 22:00 horas.

Las vacunas que el ISSSTE administra contra este padecimiento son la SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

El ISSSTE continuará con la instalación de módulos itinerantes en la Ciudad de México, de lunes a domingo, en horario de 09:00 a 22:00 horas, así como en unidades de primer nivel de atención.

El Instituto llama a vacunarse a la población de menos de 49 años, de manera gratuita y sin importar derechohabiencia, en concordancia con las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para evitar la propagación de la enfermedad.