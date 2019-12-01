Huetamo, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- Con la participación de alrededor de 400 personas y 43 intervenciones ciudadanas, el coordinador estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Michoacán, Carlos Torres Piña, encabezó un nuevo encuentro de La 4T te escucha, donde se recogieron las principales necesidades y propuestas de las familias de la región de Tierra Caliente.

Durante las mesas de trabajo se plantearon propuestas para fortalecer los servicios de salud, rehabilitar carreteras, mejorar la infraestructura educativa y eléctrica, garantizar el acceso al agua e impulsar las actividades agrícolas y ganaderas. Torres Piña explicó que estas aportaciones permitirán integrar una propuesta de desarrollo con soluciones a mediano y largo plazo, construida desde las propias comunidades.

La diputada local por Huetamo, Anabet Franco Carrizales, destacó la importancia de contar con espacios que permitan trasladar las necesidades de la región a las autoridades. Por su parte, el presidente municipal de Huetamo con licencia, Pablo Varona Estrada, reconoció la trayectoria y capacidad de Torres Piña para aglutinar a las distintas fuerzas políticas de izquierda en Michoacán: “Vas a contar incondicionalmente con nosotros para caminar en esta región y en todo el estado”.

En representación del dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, Horacio Arroyo Solórzano refrendó la disposición del Partido Verde de continuar sumando esfuerzos, al señalar que “la transformación comienza escuchando a la gente”. Asimismo, el diputado local Octavio Ocampo Córdova destacó la incorporación del PRD al proyecto de unidad de las izquierdas: “Hemos decidido caminar con Carlos”, y subrayó que las alianzas también deben servir para construir una agenda común.

Finalmente, Torres Piña reconoció la participación de las distintas expresiones del movimiento, de las fundadoras de Morena Miryam Martínez Ramírez y Ana Lilia Guillén Quiroz, así como de los representantes de los equipos que participaron en el proceso de coordinación estatal. También reiteró que las puertas permanecen abiertas al Partido del Trabajo y destacó la importancia de los programas sociales impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación, particularmente las pensiones para adultos mayores y las becas educativas.