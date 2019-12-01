Torres Piña llama a escuchar al pueblo para orientar la inversión pública en Lerma-Chapala

Jiquilpan, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- La inversión pública debe traducirse en mejores servicios, seguridad y oportunidades para las familias, señaló el coordinador estatal de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, durante el encuentro La 4T te escucha, realizado en Jiquilpan, con la presencia de Ana Lilia Guillén, Jesús Mora y otros liderazgos de la región Lerma-Chapala.

Torres Piña destacó que, de acuerdo con el informe estatal de inversión pública, entre octubre de 2021 y septiembre de 2026 se ejercieron cerca de mil 186 millones de pesos en la región Lerma-Chapala, de los cuales aproximadamente 115 millones corresponden a Jiquilpan. Explicó que los recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y seguridad deben evaluarse también a partir de los resultados que perciben las comunidades. “Podemos reconocer los avances y, al mismo tiempo, exigir que las cosas mejoren”, expresó.

El coordinador subrayó que la seguridad es indispensable para el desarrollo regional, especialmente para los productores, comerciantes y familias que necesitan trabajar y vivir con tranquilidad. Desde su experiencia en la materia, señaló la importancia de fortalecer la coordinación institucional, la inteligencia y la atención a las causas de la violencia, sin perder de vista las particularidades de cada municipio. Asimismo, recordó que Jiquilpan, tierra del general Lázaro Cárdenas, tiene una profunda tradición de organización social y defensa de la soberanía.

Finalmente, Torres Piña explicó que La 4T te escucha es un ejercicio convocado por Morena y sostenido con la participación de los distintos equipos territoriales, cuyo propósito es recoger directamente las preocupaciones de la ciudadanía. Durante el encuentro planteó identificar tres necesidades prioritarias de Jiquilpan, reconocer qué autoridades son responsables de atenderlas y establecer mecanismos de seguimiento. “Detrás de cada necesidad hay una familia que espera soluciones. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.