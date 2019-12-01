Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- La historia de las luchas democráticas en Michoacán, los desafíos del presente y el futuro de la transformación fueron el centro del encuentro que encabezaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el coordinador estatal de Defensa de la Transformación, Carlos Torres Piña, junto a fundadoras y fundadores de Morena.

Durante la reunión, realizada este domingo en Morelia, se destacó la importancia de recuperar la memoria de quienes abrieron camino a la izquierda michoacana. La reflexión planteada por el gobernador permitió vincular las luchas del pasado con las responsabilidades políticas del presente y los retos que enfrenta el movimiento en los próximos años.

El encuentro también rindió homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas y María de la Luz Núñez, referentes de una tradición democrática que antecede a la fundación de Morena y que forma parte de la historia política de Michoacán.

En ese contexto, la presencia de Ramírez Bedolla, integrante de la generación fundadora de Morena y primer gobernador emanado del movimiento en Michoacán, junto a Carlos Torres Piña, actual coordinador estatal, reunió dos etapas de una misma trayectoria política: la construcción del movimiento y su responsabilidad de organización hacia el futuro.

La conmemoración dejó sobre la mesa una reflexión compartida: conocer el origen de la transformación permite comprender sus compromisos actuales, particularmente la unidad, el trabajo territorial, la cercanía con la ciudadanía y la continuidad de las causas sociales que dieron origen al movimiento.