PAN Querétaro blinda unidad en torno a Felifer Macías rumbo al 2027

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Frente a los cuestionamientos de opositores y las lecturas sobre reacomodos internos, el Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro presume blindaje absoluto. Tras la asamblea que oficializó a Felifer Macías Olvera al frente de los trabajos estatales de cara al proceso electoral de 2027, el diputado local Gerardo Ángeles Herrera salió al paso para desestimar cualquier escenario de división y catalogar el momento político del blanquiazul como una "unidad real y de resultados".

Negó que la designación de Macías Olvera signifique un retroceso o una fractura, asegurando que el proyecto llega fortalecido y avalado por los principales liderazgos de la entidad, incluido el gobernador Mauricio Kuri González.

Respecto a las críticas sobre los perfiles seleccionados y las comparaciones con los actos de la oposición, Ángeles Herrera presumió la capacidad de convocatoria del panismo queretano, asegurando que la fuerza del partido se mide en las calles y en las urnas, no en la confrontación mediática.

"El auditorio estuvo absolutamente lleno, muchos de ustedes estaban por ahí, pero no solo eso: en la parte de afuera había cerca de 1,500 personas en un toldo que ya no pudieron entrar al evento... La diferencia es que cuando ellos tuvieron su evento en ningún momento estuvo lleno y tuvieron que quitar sillas".

Destacó la presencia conjunta de figuras clave en la historia política reciente del estado, como el exgobernador Francisco Domínguez Servién y el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, enviando un mensaje claro de que el partido marcha bajo una sola directriz: retener la gubernatura en 2027.

Cuestionado sobre si el movimiento de figuras con aspiraciones de primer orden hacia las coordinaciones de diputaciones locales representa un paso atrás, Ángeles Herrera defendió la centralidad del Poder Legislativo como un engrane vital para la gobernabilidad del estado.

"Entendamos también que cuando se busca una gubernatura también se busca tener una mayoría en los congresos. Parece un tema menor, pero ahora lo estamos viviendo: si no tenemos una mayoría, las cosas cambian. Ser coordinador de diputados locales buscando tener la mayoría en el siguiente congreso es un tema de alta responsabilidad".

Sobre su propio rol de cara a los próximos comicios, recordando su papel como coordinador de campaña en el pasado proceso municipal, el legislador reiteró su disposición de sumarse desde la trinchera que el partido le encomiende, con la convicción de blindar a Querétaro bajo los estándares de paz y desarrollo que caracterizan a los gobiernos de Acción Nacional.