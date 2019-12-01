Morelia será parte de la transformación, barrio x barrio: Luis Navarro

Morelia será parte de la transformación, barrio x barrio: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 21:01:20
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Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2026.- En la Asamblea Informativa "Unidos por la Transformación de Morelia", Luis Navarro García, aspirante a la Coordinación del Comité Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Morelia, dijo que la capital michoacana debe sumarse plenamente a la transformación que viven Michoacán y el país.

"Me registré en el proceso interno de Morena porque Morelia también tiene que ser parte de la transformación que hoy se siente en los programas y las obras que impulsan la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla", expresó.

Contó que, en sus recorridos barrio x barrio, la gente le habla de cuatro grandes temas: agua, calles y alumbrado, seguridad y el cuidado de los barrios. "Morelia es la ciudad más hermosa de México y merece verse limpia y digna. Los invito a que hagamos territorio, recorramos nuestras calles, colonias y tenencias, y escuchemos a nuestra gente".

Cerró filas con Carlos Torres Piña, Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación, y convocó a la militancia a respaldarlo con unidad: "Carlos Torres Piña encabeza este movimiento en Michoacán y hoy lo respaldamos sin titubeos. Desde Morelia vamos a hacer nuestra parte con unidad, territorio y trabajo, para que la transformación llegue a cada barrio".

En su mensaje, Torres Piña hizo un llamado a trabajar organizados y puso como ejemplo la campaña de Lula da Silva en Brasil, construida desde la gente, casa por casa, y con una estrategia digital que llevó el mensaje a cada rincón del país.

Para cerrar, Luis Navarro entregó una bandera que simboliza lucha, unidad, futuro, prosperidad, trabajo, soberanía y transformación. "¡Que viva la Cuarta Transformación!".

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