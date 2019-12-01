Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, fue reconocido por ESTER A.C., asociación encabezada por Danya Valle, por su apoyo, respaldo y difusión de la causa animalista, en el marco del Croquetón por los Lomitos, una iniciativa solidaria que logró reunir alrededor de 126 bultos de croquetas destinados a refugios, asociaciones y rescatistas independientes.

Navarro García agradeció la distinción y reconoció el esfuerzo de quienes dedican su vida a proteger a los animalitos, especialmente a aquellos que han sufrido abandono o maltrato. Destacó que el amor por los lomitos y los michis debe ir acompañado de respeto, cuidado y acciones que permitan brindarles una vida digna, pues también merecen ser escuchados y protegidos, aunque no puedan expresarse con palabras.

El exsecretario de Finanzas de Michoacán destacó la labor de Danya Valle y de las mujeres que integran ESTER A.C., así como de las personas rescatistas independientes que diariamente hacen frente a las necesidades de perros y gatos. Reconoció que el Croquetón superó su meta inicial de 80 bultos gracias a la solidaridad de las familias y ciudadanos que decidieron apoyar esta noble causa.

Asimismo, reiteró la importancia de fomentar la adopción responsable bajo el mensaje «No compres, adopta», al señalar que muchos animales esperan una segunda oportunidad para encontrar un hogar donde reciban cariño, alimento y protección. Consideró que el bienestar animal también requiere una sociedad más consciente del abandono y de la responsabilidad que implica tener una mascota.

Finalmente, Luis Navarro agradeció a ESTER A.C. por el reconocimiento y refrendó su respaldo a las causas que promueven el respeto y la protección de los animales. Señaló que el humanismo también debe reflejarse en la manera en que tratamos a nuestros compañeros de cuatro patas, porque ser la voz de quienes no pueden pedir ayuda es una forma de demostrar amor, empatía y compromiso con la vida.