Luis Navarro se registra por la coordinación de la 4T en Morelia: "El corazón de Morelia está en sus barrios"

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2026.- Luis Navarro García se registró este jueves en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación del Comité Municipal en Defensa de la Transformación y la Soberanía en Morelia, y lo hizo con una carta abierta a las familias de la ciudad.

En el texto, Navarro informa que concluye su responsabilidad al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán y agradece al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla su confianza, así como a "todas las mujeres y hombres con quienes compartí el compromiso de servir a nuestro estado". De esa etapa, escribe, se lleva una convicción: "el servicio publico comienza escuchando a las personas". "Morelia es mi casa. Aquí están mis raíces, mi historia y buena parte de las razones que me han llevado a dedicar mi vida al servicio público", señala en la carta. Y a partir de su trabajo en la iniciativa ciudadana Haciendo Barrio afirma: "el corazón de Morelia está en sus barrios y su mayor riqueza es su gente".

Navarro cierra con una invitación: "Acompáñenme a que, barrio x barrio, transformemos Morelia".

UNIDAD Y CERCANÍA

Luis Navarro llega a este proceso con un posicionamiento que ha crecido de forma constante en los últimos meses.

Distintas mediciones lo colocan entre los perfiles con mayor presencia dentro del movimiento y con uno de los mejores desempeños cuando se le mide frente a representantes de otras fuerzas políticas, lo que lo perfila como una

opción que le suma a Morena en la capital.

Más allá de las encuestas, su participación pone sobre la mesa un factor central para el movimiento en Morelia: la unidad. Navarro ha mantenido un discurso enfocado en sumar a las distintas expresiones de la 4T, construir coincidencias y evitar que la competencia interna genere divisiones.

A ello se suma el trabajo territorial de Haciendo Barrio, con el que ha recorrido colonias, mercados, canchas y espacios comunitarios de Morelia, en contacto directo con vecinos, comerciantes, jóvenes y deportistas, y participando en

acciones para recuperar espacios, fortalecer la convivencia y generar organización desde los barrios.

CIERRE DE UN CICLO

Para dedicarse de lleno a esta nueva etapa, Navarro cerró un ciclo de cinco años al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, desde donde encabezó una agenda de orden financiero, fortalecimiento de los ingresos estatales y modernización de trámites y servicios públicos, con Gobierno Digital como programa insignia: una apuesta por llevar los trámites del estado a la gente, cerrar espacios a la corrupción y modernizar la administración.

Con su registro, Luis Navarro pone la mirada y la energía en Morelia, con una ruta enfocada en sumar a la militancia, construir unidad y continuar el trabajo a ras de suelo con las colonias y tenencias de la ciudad. Barrio por barrio