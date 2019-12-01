Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.– Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, señaló que ya es momento de acabar con las desigualdades que dividen a la capital michoacana, donde mientras unas zonas crecen y se modernizan, muchas colonias, barrios y tenencias siguen esperando lo más indispensable: agua, drenaje, alumbrado público y calles dignas.

Navarro García sostuvo que no puede haber una Morelia de primera y otra de segunda, porque el bienestar no debe ser privilegio de unos cuantos. Afirmó que la justicia social comienza precisamente donde más se necesita y que los principios de la Cuarta Transformación deben sentirse en las calles, en los hogares y en las comunidades que durante años han quedado en el olvido.

El exsecretario de Finanzas de Michoacán recordó que administrar con honestidad y responsabilidad el dinero del pueblo permite impulsar grandes obras, fortalecer los servicios públicos y llevar más apoyos a las familias. Señaló que cuando se gobierna sin derroches ni privilegios, los recursos pueden rendir más y atender las verdaderas necesidades de la población.

En ese sentido, consideró que Morelia necesita poner nuevamente al pueblo en el centro de las decisiones, escuchar a quienes viven en las colonias populares y dejar de concentrar la atención en las mismas zonas de siempre. Destacó que las tenencias también son parte fundamental de la capital y merecen caminos dignos, infraestructura, servicios y oportunidades para salir adelante.

Finalmente, Luis Navarro subrayó que la transformación que impulsa Morena, hoy encabezada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como principio que nadie se quede atrás ni nadie se quede fuera. Porque Morelia no puede presumir progreso mientras haya familias esperando lo más básico; la verdadera transformación llegará cuando el bienestar alcance a todos sus barrios, colonias y tenencias.