IEM avanza en la preparación de actividades clave del Proceso Electoral 2026-2027

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó programas de trabajo relacionados con el voto de las y los michoacanos residentes en el extranjero, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la verificación de integridad de candidaturas, como parte de la organización del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

En el prmier asunto del orden del día, el Consejo General del Instituto aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Especial para el Voto de las y los Michoacanos Residentes en el Extranjero, que contempla acciones para promover y garantizar su participación en la elección de la Gubernatura, así como dar seguimiento a las distintas etapas y modalidades de votación desde el extranjero.

Al presentar el plan de trabajo, la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez, presidenta de la Comisión, explicó que el programa define la ruta de trabajo para acompañar cada etapa y fortalecer la difusión de información entre las y los michoacanos que radican fuera del país.

Posteriormente, se aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal para la Atención del PREP, para dar seguimiento a su diseño, implementación y operación en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Al respecto, la Consejera Electoral Sandra Nalleli Rangel Jiménez, presidenta de la Comisión, explicó que se supervisarán sus distintas etapas, incluidas pruebas, simulacros y capacitación, para garantizar información oportuna sobre los resultados preliminares.

Finalmente, se aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión Auxiliar para la Verificación de Integridad de Candidaturas (CAVIC), que establece las actividades y mecanismos de coordinación para atender las solicitudes relacionadas con el registro de candidaturas.

El Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano, presidente de la Comisión, explicó que el programa permitirá dar seguimiento a estas actividades y mantener la coordinación con la Comisión Nacional del INE para la verificación de integridad de las candidaturas.

Con estos acuerdos, el IEM continúa con la planeación y preparación del Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.