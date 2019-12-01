Giuliana Bugarini y Juan Carlos Barragán, los perfiles que destacan rumbo a la coordinación de Morena en Morelia

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre 2026.— Giuliana Bugarini y Juan Carlos Barragán figuran entre los principales perfiles que buscan encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación de Morena en Morelia, respaldados por su trayectoria política, trabajo legislativo y presencia en la vida pública de la capital michoacana.

Giuliana Bugarini ha desarrollado su trabajo como diputada local, participando en la agenda legislativa y en temas relacionados con el bienestar social, los derechos de las mujeres y las causas de la transformación. Además, preside la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de Michoacán, desde donde participa en la conducción política y la construcción de acuerdos legislativos. Su actividad parlamentaria y su cercanía con la vida interna de Morena forman parte de su perfil rumbo a la definición.

Por su parte, Juan Carlos Barragán ha construido una agenda legislativa acompañada de recorridos por colonias, comunidades y tenencias de Morelia, donde recoge demandas ciudadanas y las lleva al Congreso. De acuerdo con su segundo informe, ha presentado 507 iniciativas, de las cuales 126 han sido aprobadas, cifras con las que se presenta como el diputado más productivo en la historia de Michoacán.

En este escenario, los dos legisladores representan perfiles con trayectorias distintas: Bugarini, con participación en la agenda parlamentaria y política de Morena, y Barragán, con una actividad legislativa que destaca por el volumen de iniciativas presentadas y su trabajo territorial.

La definición de la coordinación será un proceso clave para Morena en Morelia, donde la organización interna, la presencia en las colonias y la construcción de acuerdos serán parte de la conversación rumbo a los próximos retos electorales.

Bugarini y Barragán concentran la atención en la disputa interna por la coordinación, aunque la decisión final dependerá del mecanismo y los criterios que establezca Morena.