Fundadores y militancia histórica colocan identidad obradorista en nueva etapa de Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 15:38:42

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Uno de los movimientos políticamente más relevantes alrededor de Carlos Torres Piña durante los últimos días no ocurrió entre dirigencias nacionales ni mediante pronunciamientos institucionales, sino en reuniones con quienes reivindican haber construido Morena desde abajo.

Torres Piña sostuvo un encuentro con fundadores y cuadros históricos como Yeyo Pimentel, Benjamín Mendoza, Juan Pablo Celis, Yolanda Guerrero, David Soto, Julio Peguero, Melina Albavera, Giulianna Bugarini, Azucena Marín y el profesor José Apolonia Albavera, integrantes de distintas etapas de organización del obradorismo michoacano.

El significado de esa fotografía aumenta cuando se coloca junto a dos reuniones posteriores y previas. Por un lado, la estructura vinculada con Celeste Ascencio decidió participar en una etapa de unidad pese a que la propia senadora había formulado cuestionamientos al proceso interno. Por otro, Herederos de la Lucha reunió a más de 2 mil militantes en un encuentro con Torres Piña acompañado por Juan Pablo Celis, Melba Albavera, Nalleli Pedraza, Miroslava Shember y distintos liderazgos regionales.

Así, el debate alrededor de la coordinación empieza a trasladarse del resultado de la encuesta hacia otro terreno: quiénes participan en la construcción política posterior. Y en esa nueva fase han comenzado a aparecer fundadores, cuadros históricos y estructuras que se reivindican herederas directas de la tradición obradorista en Michoacán.