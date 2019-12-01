Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2026.– El coordinador estatal de Defensa de la Transformación, Carlos Torres Piña, reconoció el plan de fortalecimiento del IMSS-Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que garantizar servicios médicos y medicamentos es una de las principales necesidades que las familias expresan durante los recorridos de “La 4T te escucha” por Michoacán.

Torres Piña destacó que el Gobierno de México haya presentado un programa de 12 acciones en 120 días para consolidar los servicios públicos de salud, porque representa una respuesta a las necesidades de millones de personas que requieren atención médica oportuna, particularmente en las comunidades rurales y los municipios alejados de los grandes centros urbanos.

“La salud no puede depender del dinero que tenga una familia ni del lugar donde viva. En nuestros recorridos hemos escuchado a madres de familia, adultos mayores y trabajadores que quieren médicos, medicamentos y atención cerca de sus comunidades. Por eso es importante que la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga el fortalecimiento de la salud pública entre sus prioridades”, expresó.

El coordinador estatal sostuvo que Michoacán necesita que los avances nacionales se traduzcan en mejores servicios para sus distintas regiones, y reiteró que los encuentros territoriales permiten identificar las necesidades concretas de la población y construir propuestas que respondan a ellas.

Finalmente, Torres Piña señaló que el acceso a la salud es parte fundamental del bienestar y de la prosperidad compartida que plantea la Cuarta Transformación, por lo que insistió en la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno para atender las demandas de las familias michoacanas.