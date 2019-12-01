Desde Uruapan, la 4T fortalece unidad y defensa de la soberanía: Torres Piña

Desde Uruapan, la 4T fortalece unidad y defensa de la soberanía: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 16:23:15
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Uruapan, Michoacán, 15 de octubre del 2026.- Con la participación de secretarios del CEE de Morena, representantes del PVEM, Fabiola Alanís, Gabriela Molina, Gladyz Butanda y Ana Lilia Guillén, la 4T mostró unidad en Uruapan durante el segundo encuentro “La 4T te escucha”, donde Carlos Torres Piña llamó a mantener al pueblo en el centro de las decisiones y a cerrar filas en defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Torres Piña destacó que realizar este encuentro en Uruapan, a unos días del 21 de octubre, obliga también a mirar el presente. Recordó que hace 161 años los Mártires de Uruapan fueron fusilados por defender la República frente a un imperio impuesto desde fuera y respaldado desde dentro. “Las intervenciones extranjeras nunca llegan solas. Siempre necesitan a alguien dentro del país que les abra la puerta. Hoy nadie necesita traer un emperador: basta con pretender que desde otro país se decida nuestra seguridad, nuestra economía o nuestro futuro”.

El coordinador sostuvo que por eso la defensa de la soberanía sigue siendo una tarea vigente de la transformación. “La disputa de fondo sigue siendo la misma: si México se gobierna desde afuera o si México lo gobierna su pueblo”. Añadió que “La 4T te escucha” seguirá recorriendo Michoacán para que la unidad no sea sólo un acuerdo entre dirigentes, sino una construcción política con la gente, desde el territorio y alrededor de un proyecto común.

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