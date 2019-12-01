Ariadna Montiel nos dejó las reglas claras: no a la guerra sucia; por eso no caeré en provocaciones, afirma Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, recordó que Ariadna Montiel hizo un llamado a evitar la guerra sucia entre integrantes del movimiento durante una visita a Michoacán hace unos meses.
Ante los ataques de los que asegura haber sido víctima, Navarro señaló que no dará nombres ni entrará en provocaciones, sino que acudirá a las instancias partidarias correspondientes para presentar su queja.