Ariadna Montiel nos dejó las reglas claras: no a la guerra sucia; por eso no caeré en provocaciones, afirma Luis Navarro

Ariadna Montiel nos dejó las reglas claras: no a la guerra sucia; por eso no caeré en provocaciones, afirma Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 10:40:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre 2026.- Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Luis Navarro García, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación por Morena en Morelia, recordó que Ariadna Montiel hizo un llamado a evitar la guerra sucia entre integrantes del movimiento durante una visita a Michoacán hace unos meses.

Ante los ataques de los que asegura haber sido víctima, Navarro señaló que no dará nombres ni entrará en provocaciones, sino que acudirá a las instancias partidarias correspondientes para presentar su queja.

Más información de la categoria
Tras cateo a en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas e incauta arma de fuego, 119 cartuchos y narcóticos
Retienen a dos policías en Tlalpan; ciudadanos los acusan del homicidio de un motociclista
Hallan cadáver en canal de aguas negras en Uruapan, Michoacán 
Muere pintor al caer por accidente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas
Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen